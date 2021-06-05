Мясников объяснил, почему зубная боль может быть смертельно опасной

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, к каким смертельно опасным последствиям могут привести больные зубы. Об этом пишет РИА «Новости».

В первую очередь зубная боль может провоцировать головную, потому что кариес часто задевает нервные окончания. Также к головным болям может приводить неправильный прикус, который формируется из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава. Кроме того, образующиеся пробелы между зубами иногда вызывают проблемы с сердцем из-за находящихся внутри них бактерий.

«Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», — сказал Мясников.

Одним из самых опасных последствий невылеченных зубов являются проблемы с пищеварением, иногда это может быть причиной онкологических заболеваний.

«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», — пояснил врач.

Специалист посоветовал посещать стоматолога раз в полгода, чтобы избежать проблем с зубами.

Ранее Мясников назвал ожирение «национальным бедствием России».