В Колумбии от коронавируса «вакцинировали» 110 мертвых человек

В Колумбии в базу данных о приоритетной вакцинации внесли 328 человек старше 120 лет, при том что в стране нет данных о людях, достигших такого возраста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет Главного контрольного управления страны о нарушениях при вакцинации.

Специалисты обнаружили, что 1 669 человек моложе 60 лет привились вне очереди — они не являются медицинскими работниками, не имеют заболеваний и не входят ни в одну из приоритетных групп. Более того, препарат «получили» 110 мертвых человек. Также выяснилось, что в базе отсутствует информация о 3 260 300 введенных дозах препарата.

В Колумбии коронавирусом заразились 3 518 046 человек, из которых 3 267 100 выздоровели, еще 90 890 скончались. В стране были выявлены два случая британского штамма коронавируса. До этого сообщалось, что Колумбия договорилась с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, о поставке девяти миллионов доз вакцины от коронавируса.