ФМБА построит в Ялте медицинский центр размером с город

Руководство Крыма подписало с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) договор о создании в Ялте крупного медицинского центра, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим организовать полный цикл лечения и реабилитации пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

«Мы планируем сделать целый фактически город медицинский — полный цикл, от очень хорошей реанимации, операционного блока, все высокотехнологичные методы лечения, до полноценной реабилитации и для детей, и для взрослых, и для неинфекционных заболеваний, и отдельный корпус для инфекционных заболеваний, что особенно важно при пандемии. Мы замечательно сейчас партнерствуем, но впереди нас ждет еще более тесное партнерство», — заявила Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил заключение соглашения и отметил, что строительство «медицинского города» в Ялте уже началось.

«Администрация города уже выделила земельный участок, дорожная карта сформирована. Уверен, что специалисты Федерального медико-биологического агентства полностью все задачи, которые ожидают крымчане и о которых писал президент, выполнят», — заявил Аксенов.

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