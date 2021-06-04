Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают антикоронавирусными требованиями

Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими правилами во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее пандемия не закончилась, мы должны проявлять осторожность. Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи», — сказал он.

Ранее во время выступления он отметил, что от российской антиковидной вакцины не зарегистрировано ни одной смерти.

Он также отметил, что Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать и сделать прививку от COVID-19.

Ранее сообщалось, что российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет. Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, но борьба с коронавирусом продолжается.