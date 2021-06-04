В Сербии заявили о «блестящем» результате исследования «Спутника V»

В Сербии среди 100 тысяч человек, получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», было проведено исследование, получены блестящие результаты. Об этом сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович, пишет РИА «Новости».

«Мы сделали исследование среди 100 тысяч граждан Сербии, которые получили вакцину «Спутник V», и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», — сказал Попович.

Министр подчеркнул, что исследование показало эффективность препарата в 97,6%. Он также добавил, что вакцина показала лучший результат среди четырех одобренных в стране.

В Сербии коронавирусом заразились 713 207 человек, из которых 699 009 выздоровели и 6 890 скончались.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и не выявило критических замечаний по производственной или клинической частям.