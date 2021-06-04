Протасевич пошутил про то, что ему колют «сыворотку правды» в КГБ

Задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в программе «Марков. Ничего личного» в эфире белорусского телеканала «ОНТ» вместе с ведущим программы Маратом Марковым пошутили про «сыворотку правды».

В ходе программы Марков предложил попить воды Протасевичу, после чего ведущий спросил операторов снимают ли еще камеры.

«Вы же камеру не выключаете? А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь, опоили», — сказал он, посмеявшись.

На что Протасевич ответил: «Да нет, вы что, мне же еще в КГБ «сыворотку правды» колют».

Интервью вышло в эфир накануне, 3 июня. Марков, по завершению интервью сообщил, что оно шло 4,5 часа и часть материала не попала в эфир.

Ранее Протасевич рассказал, что после завершения активной части протестов в Белоруссии планировалось перевести Telegram-канал NEXTA на российскую повестку.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Позже ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.