Протасевич рассказал, что сожалеет о своей поездке в Донбасс

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что сожалеет о своей поездке в Донбасс, где он некоторое время был в составе запрещенной в России организации, полка территориальной обороны «Азов».

«Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я, правда, жалею», — заявил Протасевич.

На вопрос, знает ли он, что в Луганской народной республике на него заведено уголовное дело участвовал в боевых действиях в Донбассе, Протасевич ответил утвердительно.

«Я надеюсь, что у Александра Григорьевича [Лукашенко] найдется достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня», — сказал Протасевич.

Ранее Протасевич похвалил Лукашенко.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.