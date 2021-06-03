В Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале сообщило о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения, 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины Спутник Лайт», — заявили в белорусском Минздраве.

Регистрация вакцины «Спутник Лайт» была проведена после проверки, проведенной экспертами белорусского Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

«Вакцина основана на векторе аденовируса 26 типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V. Принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19», — уточнили в белорусском Минздраве.

Ранее Маврикий зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт».