В России отмечено свыше 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила, что в России выявили свыше 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, — это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1 068 изолятов», — рассказала Попова.

По ее мнению, создание «санитарного щита» поможет России стать безопасной для здоровья граждан территорией.

«Мы, безусловно, ставим своей задачей защитить нашу страну от эпидемических шоков, и Россия будет территорией безопасности для здоровья. Мы будем опережать новые биологические вызовы, которые неизбежно ставит перед человечеством природа, и мы выполним поручение президента РФ о создании «санитарного щита» России, который защитит от эпидемиологических шоков в будущем», — заявила Попова.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о неизбежности новых пандемий в будущем.