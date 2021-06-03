Собянин рассказал, когда будут сняты последние ограничения на массовые мероприятия

Столичные власти снова разрешат проводить массовые мероприятия и снимут последние ограничения осенью, когда у жителей Москвы выработается коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».

«Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно [отменили], почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего… где-то ближе к осени и будет [отмена ограничений]», — сказал Собянин.

В начале 2020 года в Москве в связи с пандемией коронавируса ввели ограничения на проведение публичных мероприятий.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года. Сейчас при вакцинации используются два отечественных препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

За минувшие сутки в России выявили 8 933 новых случая коронавируса. Выздоровели 9 383 пациента, умерли 393. Больше всего случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2876 человек.