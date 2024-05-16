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Exeed допустил выпуск автомобилей в новых для себя сегментах

Глава Exeed в РФ Баранов допустил возможность выпуска новых авто в любом сегменте

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Exeed

Китайский автобренд Exeed допускает, что может начать выпускать новые авто практически в любом сегменте при наличии спроса. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов.

«Мы не исключаем для себя выпуск моделей практически в любом сегменте. Для нас любой из сегментов является интересным, если это будет востребовано нашими покупателями», — пояснил он.

По словам Баранова, в наличии у Exeed имеются две платформы, на основе которых можно собрать автомобиль любого сегмента, в том числе седаны, внедорожники, фургоны и пассажирские автобусы.

До этого автобренд Exeed представил кроссовер Sterra ET. Длина новинки составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода. Запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 500 до 700 км. Система быстрого заряда батареи позволит за пять минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути. В салоне передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а пассажирское кресло можно разложить в спальное место с дополнительной подставкой для ног.

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