В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении, опубликованном в 15:24 мск.

В 15:34 мск мэрия сообщила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

До этого в мэрии Белгорода сообщали о нарушениях в работе средств оповещения населения.

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в регионе.

Вечером 15 мая Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Отмечалось, что в результате попытки бомбардировки никто не пострадал.

Ранее в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде.