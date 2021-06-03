Суд продлил срок ареста Фургала еще на один месяц

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще на один месяц, всего до одного года с момента задержания. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено», — рассказала собеседница агентства.

В ходе заседания сторона защиты бывшего губернатора просила суд изменить меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, по истечению одного года с момента ареста, ходатайство о продлении меры пресечения будет рассматривать Мосгорсуд.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.

Ранее следователь запросил продлить пребывание Фургала в СИЗО на год.