Попова назвала людей из группы риска по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основную группу риска по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, к группе риска относятся пациенты с проблемами с эндокринной системой, с сахарным диабетом и с другими нарушениями.

«Это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного», — заявила она, выступая на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности.

Ранее Попова рассказала, когда иностранцы смогут вакцинироваться от коронавируса в России.

По последним данным, коронавирус выявлен у 5 099 182 жителей России, вылечились 4 711 982, скончались 122 660.