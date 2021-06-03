Попова рассказала, когда иностранцы смогут вакцинироваться от коронавируса в России

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Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что правительство сейчас рассматривает вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения (вице-премьера) Татьяны Алексеевны (Голиковой) лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится», — сказала руководитель ведомства.

Также она добавила, что полностью согласна с необходимостью предоставления такой возможности.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что мешает массовому запуску вакцинного туризма для иностранцев в России.

Позже министр здравоохранения России сообщил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян. По его словам, эффективность российского препарата от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%.