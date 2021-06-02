Маврикий зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт»

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о том, что министерство здравоохранения Республики Маврикий одобрило применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы РФПИ.

«Регистрация препарата «Спутник Лайт» позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса. «Спутник Лайт» основан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и позволяет быстрее вакцинировать большие группы населения, создавая коллективный иммунитет за короткий период времени», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В марте 2021 года Минздрав Маврикия также зарегистрировал российскую двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» одобрена к применению в Палестине.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».