Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, которые были запланированы на 2 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

В авиакомпании уточнили, что это разовый случай.

По словам представителя перевозчика, изменения в расписании связаны с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».

Однако не уточняется, какая сторона, немецкая или российская, отказались их предоставить.

Ранее авиакомпания Lufthansa сообщила о получении разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.