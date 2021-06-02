Бразилия пересмотрит решение об отказе от «Спутника V»
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вновь рассмотрит вопрос об одобрении использования российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает пресс-служба регулятора.
Внеплановое заседание, на котором будет рассматриваться возможность одобрения «Спутника V» и индийской вакцины Covaxin, назначено на 4 июля.
27 апреля бразильский регулятор принял решение не разрешать ввоз и применение «Спутника V», несмотря на заключение бразильского министерства науки о безопасности прививки. В ответ на это производители препарата «Спутник V» заявили, что отказ Anvisa от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.
Впоследствии регулятор признался, что не проводил тесты вакцины, после чего разработчики препарата сообщили о намерении подать иск против Anvisа об ущербе репутации.