Москвич рассказал, как полицейские сломали ему ребра и окунули головой в унитаз

Двое московских полицейских подозреваются в том, что избили мужчину, сломали ему два ребра и окунали головой в унитаз. Мужчина сам вызвал этот наряд полиции, сообщает mk.ru.

Пострадавший, которого издание называет Алексеем, сообщил, что долго ждал автобус ночью. Устав ждать, мужчина пошел в диспетчерскую, где у него возник конфликт с охранником. Алексей вызвал полицию, двое прибывших сержантов задержали мужчину за административное нарушение — мелкое хулиганство.

Пострадавший добавил, что полицейским якобы не понравилось, что мужчина попросил их представиться и показать служебные удостоверения. В отношении Алексея составили административный протокол, но подписывать его он отказался — тогда мужчину поместили в изолятор временного содержания. Перед этим у задержанного нужно было изъять личные вещи, Алексей попросил делать это в присутствии понятых и фиксировать происходящее на видео. После этого, по словам пострадавшего, полицейские избили его, затем надели наручники и отвели в туалет, где несколько раз окунули головой в унитаз.

Издание сообщает, что после случившегося Алексей был вынужден обратиться за медпомощью, и врачи обнаружили у него перелом ребер, гематомы и ссадины.

На полицейских возбудили уголовное дело. По статье «Превышение должностных полномочий» задержанным может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала мужчину в Москве за то, что тот избил револьвером водителя скорой помощи. Подозреваемый не хотел уступить дорогу спецмашине медиков со включенной сиреной.