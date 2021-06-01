В Москве появилась вакцина «КовиВак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

В московские медучреждения поступила вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В настоящее время доступно 3 тыс. доз препарата, использовать его начнут в ближайшие дни в нескольких центрах вакцинации.

Прививки от коронавируса в Москве ставят с декабря 2020 года, в первый месяц кампании вакцину могли получить только люди из групп риска. С января в России началась массовая вакцинация населения.

Столичные власти сообщали, что в городе будет использоваться только «Спутник V», однако в середине мая заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в поликлиниках также стала доступна «ЭпиВакКорона».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил масштабы вакцинации от коронавируса в Москве.