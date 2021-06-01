В Москве появилась вакцина «КовиВак»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

В московские медучреждения поступила вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В настоящее время доступно 3 тыс. доз препарата, использовать его начнут в ближайшие дни в нескольких центрах вакцинации.

Прививки от коронавируса в Москве ставят с декабря 2020 года, в первый месяц кампании вакцину могли получить только люди из групп риска. С января в России началась массовая вакцинация населения.

Столичные власти сообщали, что в городе будет использоваться только «Спутник V», однако в середине мая заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в поликлиниках также стала доступна «ЭпиВакКорона».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил масштабы вакцинации от коронавируса в Москве.