Лукашенко заявил, что следствие по делу Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следствие в отношении задержанных в минском аэропорту Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики. Об этом глава государства сказал на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с Россией, передает агентство «БелТА».

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам президента, он также заверил российского коллегу Владимира Путина в том, что консулы без проблем смогут встречаться с гражданкой РФ.

«По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика», — приводит слова Лукашенко госагентство.

Глава Белоруссии добавил, что они с Путиным во время переговоров в Сочи также затрагивали тему с Протасевичем и Сапегой, однако уделили этому не так много времени.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал о состоянии здоровья задержанной в аэропорту Минска россиянки Софии Сапеги.