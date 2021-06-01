Суд в Крыму заочно приговорил главу «Меджлиса»* Чубарова к 6 годам колонии

Верховный суд Крыма заочно приговорил лидера запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)* Рефата Чубарова к 6 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление судьи Виктора Васильева.

«Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей», — объявил судья.

По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил устроить массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Члены запрещенной организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства протестующих — членов политической партии «Русское единство» и их сторонников. В итоге из-за этих беспорядков не удалось провести внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, также во время столкновений два человека погибли, а по меньшей мере 80 человек пострадали.

В марте текущего года глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев ответственны за водную блокаду полуострова.

*Запрещенная в России организация.