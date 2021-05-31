Серийный убийца бенгальских тигров арестован в Бангладеш

Правоохранительные органы Бангладеш задержали мужчину, убившего 70 бенгальских тигров за 20 лет, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местную полицию.

Пятидесятилетний Хабиб Талукдер начал свою карьеру как сборщик меда, однако впоследствии начал охотиться. Он убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии.

«Он тайно проникал в Сундарбан и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел <…> в этом замешаны влиятельные банды», — рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщает Dhaka Tribune, Хабиб Талукдер числится в списке наиболее разыскиваемых преступников полиции и лесного департамента Бангладеш, в его отношении расследуются девять дел о преступлениях в лесной сфере.

После задержания мужчина был доставлен в суд, где было принято решение об его аресте.

Ранее суд в Уганде приговорил к 11 годам тюрьмы местного жителя Феликса Бьямукаму за убийство горной гориллы по имени Рафики и незаконное проникновение в охраняемый заповедник.