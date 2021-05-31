Российские выпускники начали сдавать ЕГЭ

В понедельник, 31 мая, начался основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Отмечается, что в этот день 184 тысячи выпускников сдают экзамены по химии, литературе и географии.

По словам министра, экзамен стартовал в штатном режиме, никаких сбоев зафиксировано не было. Он отметил, что во всех пунктах сдачи ЕГЭ соблюдаются требования Роспотребнадзора по обеспечению эпидемической безопасности участников.

«Решения 2020 и 2021 годов связаны с тем, чтобы и сократить количество сдающих, то есть (сдают экзамен — ред.) те, кто поступает в вузы. Будем смотреть за развитием эпидситуации в следующем году и, исходя из этого, принимать решения», — сказал Кравцов.

3 и 4 июня выпускники будут сдавать обязательный для всех экзамен по русскому языку, остальные предметы сдаются по выбору.

Общее количество сдающих Единый государственный экзамен в 2021 году превышает 720 тысяч человек, среди которых есть также выпускники прошлых лет.

Ранее сообщалось, что в каждом пункте проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет оборудован пост МВД, который обеспечит безопасность участников экзаменов.