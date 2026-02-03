Над акваторией Черного моря заметили американский дрон-разведчик

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США заметили над южной частью акватории Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar.

По информации агентства, американский дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. В 6:30 мск беспилотник совершал круговые маневры над нейтральными водами Черного моря, а также недалеко от побережья Турции.

31 января газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц и экспертов написала, что ряд стран — членов НАТО начали использовать БПЛА на Крайнем Севере для «для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок». Как отметили авторы публикации, таким образом чиновники в Европе хотят показать президенту США Дональду Трампу, что они в состоянии «внести свой вклад в защиту американских интересов в полярном регионе», не уступая при этом Гренландию. С этой целью государства Североатлантического альянса из числа европейских держав планируют провести операцию, которая может получить название «Арктический страж».

Ранее на авиабазе в Финляндии впервые разместили беспилотник-разведчик НАТО.