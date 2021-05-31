ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пересекла деятельность почти 100 подпольных оружейников в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики изъяли 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Кроме того, пресечена деятельность 29 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боеприпасов.

В апреле масштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России. В результате были изъяты 222 единицы оружия. Силовиками были обнаружены также артиллерийские снаряды и гранаты.