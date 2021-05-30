Дядя подстреленного сотрудником ДПС новосибирца рассказал подробности инцидента

Асиф Юсубов, дядя случайно раненного сотрудниками ДПС Новосибирска 19-летнего Векила Юсубова, заявил, что его племянник не пытался уйти от погони, сообщает сайт kp.ru.

«Говорят, что их преследовали с мигалками по трассе, но парни, наверно, глухие и не слышали. Но самое интересное, что они ни от кого не скрывались, спокойно остановились у заправки и пошли в туалет», — заявил Юсубов.

По его словам, конфликт с правоохранителями у Векила возник из-за нарушения правил тонировки автомобильных стекол.

«Нам только сейчас пояснили, что ребятам инспекторы хотели предъявить нарушение правил тонировки. Я и не знал, что в России за такое можно расстреливать. Набросились, не представились по уставу, били», — рассказал Юсубов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов назвали причину погони за автомобилем.

28 мая под Новосибирском инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы. После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

30 мая раненый мужчина скончался в больнице.