Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском по COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в список стран с максимальным риском по новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

С 31 мая запрещаются поездки из Израиля в Россию, за исключением особых случаев, которые должны быть санкционированы специальным комитетом.

Кроме того, все пассажиры, прибывающие в Израиль из России должны будут пройти обязательную изоляцию. Мера вводится на срок до 13 июня с возможностью продления.

Кроме России в списке также значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Ранее Кипр отменил карантин для россиян, привитых от коронавируса.

За весь период пандемии в России выявили более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 121 тыс. заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».