Прохожий спас женщину из упавшего в Москву-реку автомобиля

Прохожий спас женщину, находившуюся за рулем упавшего в Москву-реку автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, женщина могла не справиться с управлением, в результате чего синий Mini Cooper выехал с проезжей части и рухнул в реку. После этого ставший очевидцем прохожий прыгнул в воду и спас женщину.

«Он помог ей выбраться из машины и не дал утонуть. Женщина сейчас в больнице», — рассказал собеседник телеканала.

Очевидец также был госпитализирован. На данный момент спасатели достали автомобиль из реки, сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку, несколько человек пострадали. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, причины произошедшего устанавливаются.