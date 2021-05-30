Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире.

По его словам, такой высокий спрос на препарат связан с тем, что он «показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности».

Дмитриев уточнил, что эффективность «Спутника V» подтверждается не только российскими данными, но и показателями других государств.

«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее премьер Баварии призвал к скорейшему одобрению «Спутника V» в ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».