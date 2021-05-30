Спасатели предупреждают о повышении воды в реке Иркутской области до критической отметки

В Иркутской области уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна может подняться до критической отметки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«31 мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690-730 см (критическая отметка 730 см)», — рассказали в ведомстве.

Спасатели предупреждают о возможном выходе воды на пониженные участки поймы.

28 мая в регионе отмечалось обильное выпадение осадков, их максимальное количество было зарегистрировано в Тулунском и Нижнеудинском районах. В большинстве рек произошел подъем уровня воды, подтопленными оказались 10 участков в селе Бирюса и 11 участков в поселке Шиткино Тайшетского района. Жилые дома не пострадали.

В 2019 году в Иркутской области произошли сильные паводки, в результате которых погибли 26 человек, четверо пропали без вести, более 45 тысяч пострадали. Стихия разрушила множество домов и построек, повредила 49 участков дорог и разрушила 22 моста. Сильнее всего пострадал город Тулун.

Позже военные снесли более 300 аварийных строений после паводков в Иркутской области.