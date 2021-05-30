СК опроверг смерть раненного сотрудником ДПС под Новосибирском

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области опровергло информацию о смерти мужчины, случайно раненного сотрудником ДПС при задержании. Об этом сообщает ТАСС.

«Пострадавший жив, находится в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в ведомстве.

Ранее источник заявлял, что мужчина скончался в больнице.

28 мая под Новосибирском инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы. После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».