Разведка Великобритании допустила происхождение коронавируса в лаборатории

Британская разведка не исключает, что версия о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции из Уханьского института вирусологии КНР могла быть достоверной. Об этом заявили в издании The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах королевства.

Первоначально западные разведки, включая британскую, считали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19. Теперь, после полученной информации источников, позиция разведки Великобритании была пересмотрена.

По мнению источника в американской разведке, если сейчас не установить причину появления вируса, распространившегося по всему миру, то «подобная ситуация может повториться».

Мнениям ученых, говоривших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода, обратили внимание в издании. В результате выводы экспертов, ставящих под сомнение историю происхождения коронавируса, не размещали в научных журналах.

В скором времени норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены обнародовать дополненную версию своей работы. В ней уже более года заверяется, что COVID-19 создан искусственным путем.