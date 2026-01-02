Размер шрифта
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам

Депутат Нилов: пенсионерам после увольнения выплатят пропущенные индексации
Работающие пенсионеры, чьи пенсии не увеличивались в 2016-2024 годах, после увольнения получат компенсацию в счет пропущенных индексаций. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат также напомнил, что неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их пенсия меньше.

«Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется — до прожиточного минимума», — сказал Нилов.

До этого в Соцфонде РФ напомнили, что большая часть российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно – до 30 декабря. Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты с 1 по 11 число месяца. В этот период выпадают праздничные дни, поэтому после завершения каникул банки возобновят перечисления по стандартному расписанию. При этом страховые пенсии за январь поступят уже с учетом индексации на 7,6%. В Соцфонде также уточнили, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Дополнительные выплаты фонда, если они положены, также зачислят заранее, обращаться за этим пенсионерам не потребуется.

Ранее в Госдуме объяснили правила расчета прибавки к пенсии в 2026 году.

