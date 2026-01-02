В Иране заявили, что не потерпят вмешательства в проблемы страны

Иранские власти не потерпят никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

Так он ответил на обещания президента США Дональда Трампа поддержать иранских протестующих.

«Иранцы не допустят никакого иностранного вмешательства в свой диалог и взаимодействие между собой для решения [внутренних] проблем», — написал он.

Политик призвал обратить внимание на прошлые действия американской стороны по якобы «спасению иранского народа». В качестве примера он вспомнил об участии Вашингтона в развязанной Израилем 12-дневной войне против исламской республики и государственном перевороте в Иране в 1953 году.

До этого американский лидер заявил, что если Иран продолжит ликвидировать мирных протестующих, то США придут на помощь этим людям и будут готовы к действиям.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать.

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.