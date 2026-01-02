По случаю факельного шествия во Львове в честь Бандеры первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал, что Россия найдет каждого и накажет, кто причастен к совершению военных преступлений против россиян.

«Культ Бандеры — дегенерата и антисемита — идеально подходит существующему киевскому режиму. Пусть ходят с факелами, подражая гитлеровскому НСДАП, набивают татуировки со свастиками и выкрикивают нацистские лозунги, которые просто переводят с методичек Геббельса. Но всегда следует помнить, как закончил этот самый герой Украины — получив заряд цианистого калия от агента советской разведки. Точно так же мы найдем и уничтожим каждого, кто причастен к совершению нынешнего украинского нацизма. Пусть, даже скрывшись за рубежом, сменив фамилию, все равно ходят, оглядываясь, в ожидании неминуемой смерти», — заключил он.

1 января украинское издание УНИАН сообщило, что во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры. Он считается родоначальником украинского националистического движения, во время Великой Отечественной воевал на стороне Германии, организовав армию украинских повстанцев.

ВСУ в ночь на 1 января ударили беспилотниками по кафе и гостинице в Херсонской области во время новогоднего обращения президента Владимира Путина. Погибли мирные — 24 человека, еще 50 оказались ранены. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неминуемый и скорый ответ на действия ВСУ. В Херсонской области 2–3 января объявлены траурными днями.

Ранее депутат ГД Чепа выразил уверенность, что в 2026 году отношения России и Украины наладятся.