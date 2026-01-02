Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

«Уничтожим каждого»: в Госдуме предрекли судьбу Бандеры украинским нацистам

Депутат Журавлев: Россия найдет и уничтожит каждого нациста, кто причастен к преступлениям
РИА «Новости»

По случаю факельного шествия во Львове в честь Бандеры первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал, что Россия найдет каждого и накажет, кто причастен к совершению военных преступлений против россиян.

«Культ Бандеры — дегенерата и антисемита — идеально подходит существующему киевскому режиму. Пусть ходят с факелами, подражая гитлеровскому НСДАП, набивают татуировки со свастиками и выкрикивают нацистские лозунги, которые просто переводят с методичек Геббельса. Но всегда следует помнить, как закончил этот самый герой Украины — получив заряд цианистого калия от агента советской разведки. Точно так же мы найдем и уничтожим каждого, кто причастен к совершению нынешнего украинского нацизма. Пусть, даже скрывшись за рубежом, сменив фамилию, все равно ходят, оглядываясь, в ожидании неминуемой смерти», — заключил он.

1 января украинское издание УНИАН сообщило, что во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры. Он считается родоначальником украинского националистического движения, во время Великой Отечественной воевал на стороне Германии, организовав армию украинских повстанцев.

ВСУ в ночь на 1 января ударили беспилотниками по кафе и гостинице в Херсонской области во время новогоднего обращения президента Владимира Путина. Погибли мирные — 24 человека, еще 50 оказались ранены. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неминуемый и скорый ответ на действия ВСУ. В Херсонской области 2–3 января объявлены траурными днями.

Ранее депутат ГД Чепа выразил уверенность, что в 2026 году отношения России и Украины наладятся.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549733_rnd_5",
    "video_id": "record::2a58c106-24c0-462d-8468-10b5df0c7751"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+