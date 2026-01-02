Размер шрифта
Во Владивостоке живодер выбросил собаку из окна четвертого этажа

В Приморье мужчина выбросил собаку из окна и стал фигурантом уголовного дела
Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Владивостока попал под следствие из-за жестокого обращения с животным, мужчина выбросил из окна собаку. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 1 января во дворах жилых домов по улице Сахалинской. Местный житель выбросил собаку из окна четвертого этажа. Спасти пса не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, личность злоумышленника установлена, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Нижнем Тагиле неизвестный выкинул кошку в мусорку в 30-градусный мороз. Животное в состоянии сильного истощения и с обмороженными кончиками ушей обнаружили сотрудники компании по сбору мусора.

Ранее мужчина издевался над девушкой, смыл ее кролика в унитаз и сбежал в Таиланд

