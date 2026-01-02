Размер шрифта
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов.

До этого из-за введенных временных ограничений в московском аэропорту Домодедово было задержано 10 рейсов авиакомпании S7 Airlines. Всего около 1600 пассажиров попали под задержки. Им предоставили прохладительные напитки. Сейчас от 1 до 2,5 часа предварительно задерживаются девять рейсов авиакомпании. На этих рейсах планируется перевести всех пассажиров.

Утром 2 января Кореняко предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли.

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территориями Воронежской и Саратовской областей, семь — над Московским регионом.

Ранее около 40 рейсов задержались в аэропортах Кубани.

