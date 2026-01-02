Генеральный секретарь в ООН Антониу Гутерриш обеспокоен атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш обеспокоен сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, «ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа».

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе при гостинице в Хорлах, в котором мирные граждане отмечали Новый год. В результате атаки ВСУ не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Также известно, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ «Птицы Мадьяра». Он отметил, что эти «террористы-беспилотчики» отличаются «особым цинизмом и жестокостью».

