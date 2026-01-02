Зеленский назвал нового руководителя своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки.

«Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач», — отметил лидер страны.

Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире прошлого главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирался создавать проблемы Зеленскому и был намерен отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.