Вторая за день массовая авария произошла на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло второе за день массовое ДТП

В столице на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло массовое ДТП, сообщает Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 34 км МКАД (в районе съезда 35А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,4 километра. Водителей призвали искать пути объезда проблемного участка МКАД.

Раньше в этот же день произошло еще одно крупное ДТП, но на внешней стороне 1 км МКАД (в районе съезда 1А). О пострадавших также неизвестно.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius.

Ранее трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области.