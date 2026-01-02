Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Вторая за день массовая авария произошла на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло второе за день массовое ДТП
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В столице на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло массовое ДТП, сообщает Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 34 км МКАД (в районе съезда 35А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,4 километра. Водителей призвали искать пути объезда проблемного участка МКАД.

Раньше в этот же день произошло еще одно крупное ДТП, но на внешней стороне 1 км МКАД (в районе съезда 1А). О пострадавших также неизвестно.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius.

Ранее трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549949_rnd_4",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+