Новости. Общество

В посольстве РФ в Индии призвали туристов не пугать обезьян улыбками

Россиян призвали не кормить бродячих собак и не улыбаться обезьянам в Индии
Россиянам, готовящимся к поездке в Индию, нужно соблюдать некоторые правила во время путешествия, заявила РИА Новости врач посольства РФ в стране Наталья Панфилова.

Медик рекомендовала мыть руки перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, пить кипяченую или бутилированную воду, ею же мыть фрукты и овощи и не использовать лед, чтобы охлаждать напитки.

По словам врача, чаще всего российские туристы в Дели обращаются в посольство из-за укусов и нападений собак и обезьян.

«Мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал», — сказала Панфилова.

Она добавила, что опасны могут быть упавшие на землю плоды, которыми полакомились летучие мыши. Эти рукокрылые млекопитающие часто переносят опасные заболевания, например, вирус Нипах, геморрагическую лихорадку Эбола, атипичную пневмонию и Covid-19.

В октябре 2025-го туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно во время траура по королеве-матери Сирикит. Несмотря на это, все объекты инфраструктуры и достопримечательности работали в обычном режиме. Развлекательные мероприятия тоже проводились, но их формат изменили.

Ранее в МИД РФ заявили, что иностранцы считают россиянок опасно красивыми.

