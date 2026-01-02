Lada Niva улетела в кювет после массового ДТП в горах Дагестана

В Дагестане автомобили «паровозиком» съехали по ледяной дороге и это попало на видео

В Дагестане несколько автомобилей попали в ДТП при спуске по ледяной горной дороге. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Несколько машин столкнулись в горах в селе Карабудахкент в Дагестане. Одна из них упала в кювет. Инцидент произошел утром. Автомобили зацепили друг друга на скользкой дороге, в результате один из них несколько раз перевернулся и упал вниз», — сообщает канал.

Перевернувшийся автомобиль — внедорожник Lada Niva. Кроме того, в аварию попали Lada Priora, «Волга» и Lada Vesta SW.

О пострадавших не сообщается. Закрыта ли ледяная дорога после ДТП неизвестно.

До этого автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

Ранее трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области.