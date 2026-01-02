Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Lada Niva улетела в кювет после массового ДТП в горах Дагестана

В Дагестане автомобили «паровозиком» съехали по ледяной дороге и это попало на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27549805_rnd_5",
    "video_id": "record::f1937bde-ac7f-406a-a671-a553bb35ba8b"
}

В Дагестане несколько автомобилей попали в ДТП при спуске по ледяной горной дороге. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Несколько машин столкнулись в горах в селе Карабудахкент в Дагестане. Одна из них упала в кювет. Инцидент произошел утром. Автомобили зацепили друг друга на скользкой дороге, в результате один из них несколько раз перевернулся и упал вниз», — сообщает канал.

Перевернувшийся автомобиль — внедорожник Lada Niva. Кроме того, в аварию попали Lada Priora, «Волга» и Lada Vesta SW.

О пострадавших не сообщается. Закрыта ли ледяная дорога после ДТП неизвестно.

До этого автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

Ранее трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области.
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+