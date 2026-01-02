Глава ЕЦБ заработала на 50% больше, чем банк указал в отчетности

Реальный доход председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард более чем вдвое превышает ее базовую зарплату, указанную в официальной отчетности. К такому выводу пришла газета Financial Times (FT) по итогам анализа данных регулятора и Банка международных расчетов.

По подсчетам издания, общий заработок Лагард за 2024 год составил около 726 тысяч евро, что на 56% больше заявленного в отчете ЕЦБ оклада в 466 тысяч евро. Таким образом, она получает почти в четыре раза больше, чем глава ФРС США Джером Пауэлл, чья зарплата законодательно ограничена суммой около 173 тысяч евро.

Помимо базового оклада, Лагард получает дополнительные выплаты на жилье и иные нужды (около 135 тысяч евро), а также вознаграждение как член совета директоров Банка международных расчетов (около 125 тысяч евро).

