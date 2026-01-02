Медведев назвал Буданова «отличным выбором» на пост главы офиса Зеленского

Медведев заявил, что Буданов «отличный» кандидат на пост главы офиса Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов является «отличным выбором» в качестве кандидата на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — заявил он.

По словам Медведева, «жаль, что есть всего одна вакансия», поскольку похожий пост можно было бы предложить «крупному полководцу Залужному» (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - прим. ред.). Зампред Совбеза объяснил, что это позволило бы «смахнуть с шахматной доски» ближайших соперников на выборах президента.

До этого Буданов написал, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.