Медведев назвал Буданова «отличным выбором» на пост главы офиса Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов является «отличным выбором» в качестве кандидата на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — заявил он.

По словам Медведева, «жаль, что есть всего одна вакансия», поскольку похожий пост можно было бы предложить «крупному полководцу Залужному» (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - прим. ред.). Зампред Совбеза объяснил, что это позволило бы «смахнуть с шахматной доски» ближайших соперников на выборах президента.

До этого Буданов написал, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

