Новости. Общество

Соцфонд начал выплаты родственникам жертв теракта в Херсонской области

Соцфонд назначил семь пенсий родственникам погибших в Херсонской области
Социальный фонд России назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент уже оформлены семь пенсий по случаю потери кормильца. Работа по назначению выплат продолжается в оперативном режиме.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе при гостинице в Хорлах, в котором мирные граждане отмечали Новый год. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По информации СК, в результате атаки ВСУ не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Также известно, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сальдо предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ «Птицы Мадьяра». Он отметил, что эти «террористы-беспилотчики» отличаются «особым цинизмом и жестокостью».

Ранее губернатор Владимир Сальдо раскрыл подробности атаки дронов ВСУ в Хорлах. 

