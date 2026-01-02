Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке со стрельбой в Подмосковье

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о драке 40 мужчин со стрельбой в Подольске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке со стрельбой в подмосковном Подольске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данному факту следственными Московской области возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

31 декабря у торгового центра «Гран» в Подольске Московской области произошла драка со стрельбой. По словам очевидцев, в драке принимали участие свыше 30 человек в черной одежде. Затем несколько дерущихся открыли стрельбу, после чего скрылись.

Имеются сведения, что конфликт начался в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

9 ноября в центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек. Мужчины наносили друг другу удары кулаками и ногами, а также бросали оппонентов на асфальт.

Ранее в Москве арестовали десятки фигурантов дела о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино».