Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке со стрельбой в Подмосковье

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о драке 40 мужчин со стрельбой в Подольске
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке со стрельбой в подмосковном Подольске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данному факту следственными Московской области возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

31 декабря у торгового центра «Гран» в Подольске Московской области произошла драка со стрельбой. По словам очевидцев, в драке принимали участие свыше 30 человек в черной одежде. Затем несколько дерущихся открыли стрельбу, после чего скрылись.

Имеются сведения, что конфликт начался в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

9 ноября в центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек. Мужчины наносили друг другу удары кулаками и ногами, а также бросали оппонентов на асфальт.

Ранее в Москве арестовали десятки фигурантов дела о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549301_rnd_7",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+