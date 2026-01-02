В Чебоксарах школьник испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам драгоценности матери

В Чебоксарах одиннадцатиклассник испугался несуществующего уголовного дела и отдал мошенникам драгоценности матери на полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с юношей под видом сотрудников маркетплейса, звонивший сообщил, что на имя школьника пришла посылка, и запросил для ее получения код из СМС-сообщения и паспортные данные. После этого несовершеннолетнему поступило несколько звонков от якобы сотрудников Росфинмониторинга и представителей силовых структур.

Аферисты запугали подростка уголовным преследованием, заставили отпроситься с уроков и по видеосвязи показать обстановку в квартире. Во время демонстрации квартиры злоумышленники увидели шкатулку с украшениями. Под предлогом проверки и последующего возврата они убедили школьника передать ювелирные изделия курьеру, юноша выполнил требования звонивших.

Когда переписка в мессенджере исчезла, подросток сообщил о случившемся родителям. Семья оценила ущерб в полмиллиона рублей.

