Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

Глава ГУР Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис
Evgeniy Maloletka/AP

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — написал он.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире прошлого главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирался создавать проблемы Зеленскому и был намерен отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549835_rnd_4",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+