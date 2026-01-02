Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского возглавить его офис. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — написал он.

2 января президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

28 ноября 2025 года в квартире прошлого главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирался создавать проблемы Зеленскому и был намерен отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.