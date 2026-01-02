Эрдоган обвинил Нетаньяху в отказе от поставок Турцией домов для палестинцев

Эрдоган: Нетаньяху не разрешает доставить в Газу контейнерные дома для жителей

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела направить в Газу контейнерные дома для палестинцев, однако израильские власти отказались их принимать. Об этом Эрдоган сообщил после пятничного намаза, передает Haberturk.

«Можете себе представить? мы хотели отправить [дома-]контейнеры, но он [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] не разрешает», — сказал президент.

Он отметил, что в Турции видят бедственное положение палестинцев, которые вынуждены ютиться в сооружениях, не похожих даже на палатки, и такие дома-контейнеры могли бы облегчить положение жителей.

Турецкий лидер подчеркнул, что «Палестина не одинока» и что «Турция не покидала Газу». Эрдоган отметил, что действия израильских властей не останутся безнаказанными.

7 декабря 2025 года Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По его словам, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Позднее, 31 декабря, Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по урегулированию в Газе.

Ранее Дональд Трамп пообещал Нетаньяху, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать ХАМАС, если оно не начнет разоружаться.